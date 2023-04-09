Нижегородка ударила ребенка у памп-трека на Московском шоссе Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Нижегородка ударила ногой чужого ребенка у памп-трека на Московском шоссе. Об этом сообщают очевидцы в телеграм-канале «Нижний Новгород Без цензуры».

С их слов, два мальчика повздорили, один обозвал другого. Женщина это услышала и стала бить руками и ногами несовершеннолетнего обидчика своего сына.

– Все ее боялись. Мальчик остался там с кровью. Хотели вызвать полицию, – пишет пользователь социальной сети о происходящем.

Как сообщили «Комсомолке» в ГУ МВД России по Нижегородской области, по конфликту на детской площадке в полицию не поступало ни сообщений, ни заявлений.

– Вместе с тем, видео, размещенное в сети, изучается, информация зарегистрирована. Полицейские проводят проверку по установлению обстоятельств произошедшего, – добавили в ведомстве.

Еще больше оперативных новостей смотрите в наших группах и подписывайтесь!

- вконтакте

- одноклассники

- телеграм-канал

- Канал в яндекс-дзен