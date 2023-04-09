Нижегородка ударила ребенка у памп-трека на Московском шоссе
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Нижегородка ударила ногой чужого ребенка у памп-трека на Московском шоссе. Об этом сообщают очевидцы в телеграм-канале «Нижний Новгород Без цензуры».
С их слов, два мальчика повздорили, один обозвал другого. Женщина это услышала и стала бить руками и ногами несовершеннолетнего обидчика своего сына.
– Все ее боялись. Мальчик остался там с кровью. Хотели вызвать полицию, – пишет пользователь социальной сети о происходящем.
Как сообщили «Комсомолке» в ГУ МВД России по Нижегородской области, по конфликту на детской площадке в полицию не поступало ни сообщений, ни заявлений.
– Вместе с тем, видео, размещенное в сети, изучается, информация зарегистрирована. Полицейские проводят проверку по установлению обстоятельств произошедшего, – добавили в ведомстве.
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