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НовостиОбщество8 апреля 2023 17:52

Сенатор Александр Вайнберг передал в зону СВО машину скорой помощи из Нижнего Новгорода

Машину передадут медроте мотострелкового батальона
Павел МАЙОРОВ
Сенатор Александр Вайнберг передал в зону СВО машину скорой помощи из Нижнего Новгорода ФОТО: страница Дениса Пушилина

Сенатор Александр Вайнберг передал в зону СВО машину скорой помощи из Нижнего Новгорода ФОТО: страница Дениса Пушилина

Сенатор Российской Федерации Александр Вайнберг передал в зону специальной военной операции машину скорой помощи, которую произвели в Нижнем Новгороде. Об этом на своей странице ВКонтакте сообщает глава ДНР Денис Пушилин.

Машина скорой будет передана медицинской роте мотострелкового батальона.

Александр Вайнберг отметил, что на спецмашине написан призыв Кузьмы Минина – «Купно заедино», означающий дословно – «Вместе за одно».

Ранее мы сообщали, что бывший преподаватель НГТУ имени Алексеева 81-летний Валентин Васильевич из Нижнего Новгорода передал военнослужащим свою машину УАЗ-452. Так он решил поддержать участников специальной военной операции.

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