81-летний нижегородец передал участникам СВО УАЗ-452 ФОТО: Олег Булыгин

Бывший преподаватель НГТУ имени Алексеева 81-летний Валентин Васильевич из Нижнего Новгорода передал военнослужащим свою машину УАЗ-452. Так он решил поддержать участников специальной военной операции. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области со ссылкой на Дом народного единства.

Когда Валентин Васильевич узнал, что собирают вещи для участников СВО, он решил отдать свой УАЗ, чтобы тот послужил военнослужащим и выручил их в трудный момент.

– Если на колеса накинуть цепи и включить пониженную передачу, у машины проходимость, как у трактора, пройдет по любой грязи, – рассказал Валентин Васильевич.

После обращения нижегородца в Координационный центр за «Буханкой» приехали волонтеры. Они очистили машину от снега, завели и отвезли в автосервис.

Затем машину подготовили для отправки в зону СВО: отремонтировали тормозную систему, сцепление и двигатель, заменили жидкости, а также перекрасили под камуфляж.

23 февраля УАЗ с подарками для военнослужащих отправили в зону СВО.

–Побольше бы нам таких людей, как Валентин Васильевич! – сказал волонтер, депутат совета депутатов Балахнинского муниципального округа Нижегородской области Андрей Морозов.

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