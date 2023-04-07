В Дзержинске продолжают искать причину появления «лимонных котов»

Причина пожелтения котов пока не найдена. Фото: Sergey Buster

Источник окрашивания кошек в желтый цвет продолжают искать в Дзержинске. Как сообщили «КП-Нижний Новгород в пресс-службе городской администрации, к настоящему моменту все еще не удалось определить, откуда животные приносят на своей шерсти вещество желтого цвета, которое плохо смывается с их шерсти.

- Администрация города Дзержинска дала поручение управляющим компаниям близлежащих домов с местом обнаружения кошек с желтым окрасом шерсти проверить свои помещения, чтобы установить, где животные могли бы испачкаться, - добавили в пресс-службе.

К слову, впервые «лимонных котов» заметили в областном центре, но развития история не получила. Весной текущего года коты с необычным окрасом разгуливали уже по проспекту Чкалова в Дзержинске.

По версии местного активиста, коты могли окраситься гнилым поролоном. Его в избытке можно найти на теплотрассах и в подвалах, куда животные имеют доступ.

К слову, «лимонные коты» выглядят здоровыми, у них есть аппетит. По внешним признакам, красящее вещество не причиняет им особого вреда.