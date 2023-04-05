Выходные дни хотят увеличить для нижегородцев с 1 по 9 мая Фото: Артем КИЛЬКИН

Выходные дни могут увеличить для нижегородцев с 1 по 9 мая. Законопроект о длинных выходных внесли депутаты Госдумы от «Новых людей». Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на вице-спикера нижней палаты Федерального собрания Владислава Даванкова.

Увеличив количество нерабочих дней в мае, депутаты предлагают сократить праздничную Новогоднюю неделю на четыре дня. То есть выходные будут закреплены с 1 по 3 января. При этом общего увеличения или сокращения выходных дней не будет.

Однако в этом году майские праздничные выходные все же делятся на два периода: с 29 апреля по 1 мая и с 6 мая по 9 мая.

Еще больше оперативных новостей смотрите в наших группах и подписывайтесь!

- вконтакте

- одноклассники

- телеграм-канал

- Канал в яндекс-дзен