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НовостиОбщество5 апреля 2023 16:26

Выходные дни хотят увеличить для нижегородцев с 1 по 9 мая

При этом сократят Новогоднюю праздничную неделю
Анастасия СТЕПАНЕНКО
Выходные дни хотят увеличить для нижегородцев с 1 по 9 мая

Выходные дни хотят увеличить для нижегородцев с 1 по 9 мая

Фото: Артем КИЛЬКИН

Выходные дни могут увеличить для нижегородцев с 1 по 9 мая. Законопроект о длинных выходных внесли депутаты Госдумы от «Новых людей». Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на вице-спикера нижней палаты Федерального собрания Владислава Даванкова.

Увеличив количество нерабочих дней в мае, депутаты предлагают сократить праздничную Новогоднюю неделю на четыре дня. То есть выходные будут закреплены с 1 по 3 января. При этом общего увеличения или сокращения выходных дней не будет.

Однако в этом году майские праздничные выходные все же делятся на два периода: с 29 апреля по 1 мая и с 6 мая по 9 мая.

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