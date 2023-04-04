Импровизированный мемориал военкору Владлену Татарскому появился в центре Нижнего Новгорода ФОТО: пресс-служба РИК НРО «Единая Россия»

Мемориал военному корреспонденту Владлену Татарскому, погибшему во время творческой встречи в Санкт-Петербурге, появился в центре Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба РИК НРО «Единая Россия».

Напомним, Владлен Татарский, настоящее имя которого Максим Фомин, освещал события специальной военной операции.

2 апреля он погиб в результате взрыва в кафе на Университетской набережной Санкт-Петербурга. Тогда военкору вручили статуэтку, внутри которой спрятали бомбу.

– Владлен Татарский останется в памяти как человек, который погиб за свободу, – отмечает руководитель регионального отделения «Молодой Гвардии» Роман Зыков.

Почтить память погибшего и возложить цветы к мемориалу нижегородцы могут у театра Драмы 4 апреля до 20.00.

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