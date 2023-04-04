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НовостиПроисшествия4 апреля 2023 8:46

Ревнивый нижегородец отправится в колонию за попытку убийства бывшей

Пострадавшая женщина чудом осталась жива
Мария СОРОКИНА
Злоумышленник нанес жертве множественные ранения ножом.

Злоумышленник нанес жертве множественные ранения ножом.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

6 лет и 6 месяцев колонии строгого режима получил 26-летний нижегородец за попытку убийства женщины в Заволжье. Как сообщает пресс-служба регионального СУ СКР, инцидент произошел 15 марта прошлого года в вечернее время. Злоумышленник и его жертва в этот момент находились на лестничной площадке одного из домов по улице Железнодорожной.

- Подсудимый на почве ревности нанес множественные ножевые ранения по телу бывшей супруге. Пострадавшая была доставлена в районную больницу, где госпитализирована в реанимационное отделение. Благодаря своевременно оказанной квалифицированной медицинской помощи женщина осталась жива. Мужчина заключен под стражу, - рассказали в пресс-службе регионального СУ СКР.

По решению суда, мужчина признан виновным по статье «Покушение на убийство». Приговор уже вступил в законную силу.