Ревнивый нижегородец отправится в колонию за попытку убийства бывшей

Злоумышленник нанес жертве множественные ранения ножом. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

6 лет и 6 месяцев колонии строгого режима получил 26-летний нижегородец за попытку убийства женщины в Заволжье. Как сообщает пресс-служба регионального СУ СКР, инцидент произошел 15 марта прошлого года в вечернее время. Злоумышленник и его жертва в этот момент находились на лестничной площадке одного из домов по улице Железнодорожной.

- Подсудимый на почве ревности нанес множественные ножевые ранения по телу бывшей супруге. Пострадавшая была доставлена в районную больницу, где госпитализирована в реанимационное отделение. Благодаря своевременно оказанной квалифицированной медицинской помощи женщина осталась жива. Мужчина заключен под стражу, - рассказали в пресс-службе регионального СУ СКР.

По решению суда, мужчина признан виновным по статье «Покушение на убийство». Приговор уже вступил в законную силу.