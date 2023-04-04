11-летний мальчик, пропавший в Дзержинске, найден живым. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Дзержинске 11-летний мальчик, который исчез накануне днем, нашелся живым. Об этом еще вчера вечером сообщили волонтеры.

Напомним, школьник пропал днем 3 апреля. Около 14 часов он ушел из дома на проспекте Циолковского и не вернулся. Вечером родные забили тревогу, волонтеры объявили срочный сбор на поиск.

Однако после 22 часов в группе поисково-спасательного отряда «Волонтер» появилось сообщение о том, что ребенок нашелся живым. Как говорят знакомые семьи, мальчик вернулся домой самостоятельно. Где он был всё это время, не уточняется.