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НовостиОбщество4 апреля 2023 7:27

11-летний мальчик, пропавший в Дзержинске, найден живым

Об этом сообщили волонтеры
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
11-летний мальчик, пропавший в Дзержинске, найден живым.

11-летний мальчик, пропавший в Дзержинске, найден живым.

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Дзержинске 11-летний мальчик, который исчез накануне днем, нашелся живым. Об этом еще вчера вечером сообщили волонтеры.

Напомним, школьник пропал днем 3 апреля. Около 14 часов он ушел из дома на проспекте Циолковского и не вернулся. Вечером родные забили тревогу, волонтеры объявили срочный сбор на поиск.

Однако после 22 часов в группе поисково-спасательного отряда «Волонтер» появилось сообщение о том, что ребенок нашелся живым. Как говорят знакомые семьи, мальчик вернулся домой самостоятельно. Где он был всё это время, не уточняется.