Казарму в Нижегородском кремле отреставрируют почти за 249 млн рублей Фото: Яндекс.Карты

Казарму гарнизонного батальона в Нижегородском кремле отреставрируют за 248,8 млн рублей. Об этом сообщается на портале госзакупок.

Заказчиком по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Нижегородский Кремль. Казарма гарнизонного батальона» выступает ГБУК НГХМ. Финансирование работ по восстановлению разделено на два этапа. В 2023 году на реставрацию будет направлено около 127,4 млн рублей, а в 2024 – около 121,3 млн рублей.

Подрядные организации могут подать заявки до 18 апреля. Уже 21 апреля подрядчик для работ на объекте будет выбран.

Согласно контракту, здание должно быть отреставрировано до 30 июня 2024 года.

Напомним, казарму гарнизонного батальона планируют преобразовать в универсальное выставочное пространство на базе ГБУК «Нижегородский государственный художественный музей».

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