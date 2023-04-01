В Нижнем Новгороде три человека попали в больницу из-за купленных без рецепта лекарств. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Новгороде три человека едва не поплатились собственным здоровьем, принимая рецептурные препараты, купленные в аптеке без назначения врача. Об этих случаях рассказали в Росздравнадзоре.

Двоим из пострадавших не было 18 лет – их здоровью был нанесен самый значительный урон. Несовершеннолетние были доставлены в реанимацию, где их выхаживали врачи. К счастью, сейчас их жизни ничто не угрожает.

Информация об этом дошла до полиции, а правоохранители в свою очередь привлекли к проблеме Росздравнадзор, специалисты которого провели внеплановые документарные проверки в отношении двух аптек по фактам отпуска рецептурных лекарственных препаратов без рецепта врача.

- В ходе проведения указанных проверок Росздравнадзором выявлены нарушения требований действующего законодательства. Аптечным организациям выданы предписания об устранении выявленных нарушений и составлены протоколы об административных правонарушениях по фактам грубых нарушений лицензионных требований, - сообщили в ведомстве.

Материалы административных дел направлены в Арбитражный суд Нижегородской области для привлечения аптек к административной ответственности.

Напомним, на днях в Москве скончалась 22-летняя студентка медицинского университета, которая принимала иммуностимулирующий препарат без рецепта врача.