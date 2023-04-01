Заболеваемость ОРВИ в Нижегородской области сохраняется ниже эпидпорогов. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Нижегородской области сохраняется ниже эпидемиологических порогов. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления Роспотребнадзора.

Возбудителями заболеваний чаще всего становятся риновирусы, сезонные коронавирусы, риновирусы, РС-вирусы и метапневмовирусы. Продолжает встречаться и грипп – преимущественно грипп В.

На прошлой неделе карантин был введен в 1,7% школ и детских садов, где есть большое количество заболевших. Специалисты ведомства просят родителей внимательно относиться к состоянию детей и не отправлять их в школы и кружки с кашлем, насморком и другими признаками простуды.