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НовостиОбщество1 апреля 2023 5:41

Заболеваемость ОРВИ в Нижегородской области сохраняется ниже эпидпорогов

Карантин введен в 1,7% детских садов и школ
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
Заболеваемость ОРВИ в Нижегородской области сохраняется ниже эпидпорогов.

Заболеваемость ОРВИ в Нижегородской области сохраняется ниже эпидпорогов.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Нижегородской области сохраняется ниже эпидемиологических порогов. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления Роспотребнадзора.

Возбудителями заболеваний чаще всего становятся риновирусы, сезонные коронавирусы, риновирусы, РС-вирусы и метапневмовирусы. Продолжает встречаться и грипп – преимущественно грипп В.

На прошлой неделе карантин был введен в 1,7% школ и детских садов, где есть большое количество заболевших. Специалисты ведомства просят родителей внимательно относиться к состоянию детей и не отправлять их в школы и кружки с кашлем, насморком и другими признаками простуды.