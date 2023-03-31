Нижегородского министра образования выберут посредством конкурса

Участвовать в конкурсе смогут те кандидаты, которые успешно выполнят условия и будут подходить под предъявляемые требования. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Министра образования и науки Нижегородской области выберут пр помощи конкурса, сообщает министерство кадровой политики Нижегородской области. Кандидаты пройдут два этапа отбора - заочный и очный.

- Требования к конкурсантам и подробная информация о вакансии будут доступны на портале «Команда правительства Нижегородской области». В рамках заочного этапа кандидатам в установленные сроки необходимо будет зарегистрироваться на портале, корректно заполнить анкету с биографическими данными и пройти тестирование, - говорится в сообщении.

Помимо этого, претендентам необходимо записать и загрузить на портал видеопрезентацию, а еще пройти оценку рекомендателей.

Участвовать в конкурсе смогут только те кандидаты, которые успешно выполнят условия и будут подходить под предъявляемые требования.

- Очный этап предполагает прохождение углубленной диагностики, а также защиту управленческого кейса и проекта развития науки и образования перед экспертной комиссией, - добавили в министерстве.