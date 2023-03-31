Медицинский класс открылся в кстовской школе №8. Фото: t.me/DavMelik

Медицинский класс открылся в школе №8 города Кстова. Это стало возможным благодаря совместным усилиям ПИМУ, минздрава, Кстовской ЦРБ, главы района и министерства образования региона. Об этом рассказал министр здравоохранения Нижегородской области Давил Мелик-Гусейнов в своем телеграм-канале.

В школе есть всё необходимое для того, чтобы старшеклассники постигали азы медицинских наук. Ученики могут отработать навыки оказания первой помощи на манекенах, провести обследование, принять роды и даже изготовить лекарство по рецепту. В планах привлечь оборудование для отработки биопечати органов.

Давид Мелик-Гусейнов лично посетил школу и поручил главному врачу Кстовской ЦРБ увеличить для района число целевых направлений от больницы на обучение в ПИМУ.

Медицинский класс в школе №8 стал 25-м по счету в Нижегородской области.