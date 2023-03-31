В Нижнем Новгороде проходит литературный конкурс ко Дню Победы

Ангелина Глушакова, сотрудница компании и участница конкурса «Читать сердцем». Фото: предоставлено организатором конкурса.

В Нижнем Новгороде начался прием работ на литературный конкурс «Читать сердцем». Он посвящается подвигу народа в Великой Отечественной войне. Участники представят видеоролики, в которых они зачитывают свои любимые произведения на военно-патриотическую тему.

Стоит отметить, что патриотический проект инициирован компанией «Газпром переработка», участниками которого могут стать сотрудники организаций и обществ, входящих в холдинг «Газпром», а также их дети и родители. Одной из задач проекта организаторы считают воспитание корпоративной культуры и поощрение наиболее творческих работников и читающих семей.

Оценивать творческие работы будет профессиональное жюри, состоящее из известных деятелей искусства, педагогов профильных кафедр ведущих вузов страны, актеров и телеведущих. Идею конкурса уже поддержали режиссер и журналист Илья Михайлов-Соболевский, российские актеры тетра и кино Константин Соловьев и Андрей Филиппак, писатель-фантаст Дмитрий Емец, ведущая телевизионных программ Ольга Митрофанова и многие другие.

Жюри нужно будет определить лучших в шести номинациях, среди которых «Семейное чтение» и «Коллективное чтение». В первом случае важно показать семейное единство и традиции, во втором – социальную корпоративную сплоченность.

Также среди самых активных участников из разных регионов выберут «Самую читающую компанию». В этой категории призеры определятся по количеству роликов, выставленных работниками и членами их семей во всех номинациях.

- Мы впервые устраиваем такое масштабное мероприятие, - пояснил председатель объединенной первичной профсоюзной организации «Газпром переработка профсоюз» Сергей Васин. - Поддержка и развитие жанра художественного чтения, повышение значимости культуры русского языка – вот те задачи, которые мы ставили перед собой, организовывая конкурс. Он дает отличную возможность нашим сотрудникам проявить свои таланты и поделиться со слушателями любимыми произведениями. Думаю, что на нашей площадке проигравших не будет!

По словам организаторов, победителей выберут 28 апреля, а церемония награждения пройдет 5 мая накануне Дня Великой Победы.