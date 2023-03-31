Суд отменил оправдательный приговор нижегородцу, убившему пьяного росгвардейца в уличной драке. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Новгороде суд отменил оправдательный приговор тренеру по рукопашному бою Николаю Кукушкину, который при самообороне убил росгвардейца в уличной драке. Об этом сообщает «Коммерсантъ - Приволжье».

Эта история произошла ранним утром 16 мая 2021 года на Большой Покровской, где 33-летний Николай гулял с женой и еще одной парой. В какой-то момент женщины отстали от мужей, и к ним подошла пьяная компания росгвардейцев в гражданском – восемь человек. Они начали настойчиво оказывать знаки внимания нижегородкам, пытаясь с ними познакомиться. Тут же подоспели Николай с другом Григорием, завязался словесный конфликт, который перерос в драку. Росгвардейцы повалили на землю и начали избивать ногами Григория, не давая ему встать. Николай вступился за друга, он оборонялся складным ножом, который носил как брелок. Один из ударов попал росгвардейцу в грудь, от которого тот в последствии скончался.

Произошедшее попало на камеру видеонаблюдения – изучив эту запись, в октябре 2022 года присяжные вынесли оправдательный приговор Кукушкину.

Однако гособвинение добилось его отмены, и уголовное дело вновь будет рассматриваться в Нижегородском районном суде. Прокуратура посчитала, что на присяжных оказывали влияние своим поведением защитники, свидетели и СМИ, который освещали этот процесс.

Адвокат Кукушкина намерен обжаловать отмену оправдательного приговора.