Глеб Никитин поручил создать рабочую группу по борьбе с «разливайками» в домах. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил создать рабочую группу для борьбы с так называемыми разливайками, работающими в многоквартирных домах. С этим поручением глава региона обратился к депутатам на заседании Заксобрания Нижегородской области 30 марта.

- Хотелось бы попросить Законодательное собрание отнестись к данному вопросу наиболее серьезно и настойчиво. Это вопрос законодательного регулирования. Должен быть соблюден баланс между предпринимательской деятельностью, доходами муниципалитета и спокойствием граждан. Я, конечно, за ужесточение распространения алкогольной продукции. Юристы в депутатском корпусе очень хорошие, и я уверен, что они смогут найти какое-то решение, - сказал Глеб Никитин.

Формально такие заведения представляют собой небольшие магазины в квартире на первом этаже. Они получают лицензию как кафе, чтобы торговать алкоголем в ночное время, но по факту работают как торговая точка, которая становится местом притяжения маргинальных личностей, особенно по ночам.

Председатель ЗСНО Евгений Люлин в свою очередь ответил, что рабочая группа по данному вопросу существует, туда входят представители МВД, прокуратуры, Роспотребнадзора.

- В целом здесь нужно изменение федерального законодательства. Мы предложили передать эти полномочия в субъекты Российской Федерации, потому что проблема актуальна для многих регионов. Это сейчас обсуждается, предварительное одобрение есть, - заключил Евгений Люлин. Также он заявил, что депутаты совместно с надзорными органами планируют сделать ночной рейд по подобным заведениям.