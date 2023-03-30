Аварийный дом на улице Студеной изымут для муниципальных нужд. Фото: Яндекс. Карты

Дом №12А на улице Студеной в центре Нижнего Новгорода будет изъят для муниципальных нужд. Соответствующее постановление опубликовано на сайте городской администрации.

Дом представляет собой старую деревянную двухэтажку - несколько лет назад ее признали аварийной и непригодной для проживания. Теперь дом вместе с земельным участком администрация Нижнего Новгорода намерена изъять для городских нужд.

Участок площадью 308 квадратных метров находится в общей долевой собственности владельцев квартир в этом доме. Собственникам жилья будет предоставлена денежная компенсация, а те, кто живут в квартирах по соцнайму, дадут новые квартиры.