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НовостиНедвижимость30 марта 2023 7:25

Аварийный дом на улице Студеной изымут для муниципальных нужд

Такое постановление опубликовано на сайте администрации Нижнего Новгорода
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
Аварийный дом на улице Студеной изымут для муниципальных нужд.

Аварийный дом на улице Студеной изымут для муниципальных нужд.

Фото: Яндекс. Карты

Дом №12А на улице Студеной в центре Нижнего Новгорода будет изъят для муниципальных нужд. Соответствующее постановление опубликовано на сайте городской администрации.

Дом представляет собой старую деревянную двухэтажку - несколько лет назад ее признали аварийной и непригодной для проживания. Теперь дом вместе с земельным участком администрация Нижнего Новгорода намерена изъять для городских нужд.

Участок площадью 308 квадратных метров находится в общей долевой собственности владельцев квартир в этом доме. Собственникам жилья будет предоставлена денежная компенсация, а те, кто живут в квартирах по соцнайму, дадут новые квартиры.