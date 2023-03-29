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НовостиОбщество29 марта 2023 11:29

Схема движения автобусов А-8 и А-35 изменится с 1 апреля

Теперь автобусы будут заезжать на улицу Гаугеля
Юлия ВАСИЛИШИНА
Юлия ВАСИЛИШИНА
Схема движения автобусов А-8 и А-35 изменится с 1 апреля.

Схема движения автобусов А-8 и А-35 изменится с 1 апреля.

Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

В Нижнем Новгороде с 1 апреля изменится схема движения автобусов А-8 и А-35. Об этом сообщила специалист по связям с общественностью ГКУ НО «ЦРТС» Ирина Сухова в группе «Новая маршрутная сеть Нижегородской агломерации».

- С 1 апреля в Нижнем Новгороде изменяется схема движения автобусов А-8 и А-35. В данные маршруты будет добавлена улица Гаугеля, на которой ранее отсутствовало транспортное обслуживание, - отметила Ирина Сухова. - Схема вышеназванных маршрутов будет включать новые остановочные пункты: «Поликлиника №15», «Библиотека имени Чкалова» и «Улица Героев Космоса». Изменения происходят в рамках реализации новой маршрутной сети Нижегородской агломерации.

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