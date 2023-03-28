«Пляшущую» плитку на улице Дьяконова в Нижнем Новгороде заменят по контракту

Выявленные недочеты исправят в рамках контракта. Фото: "Мой Нижний Новгород" в ВК.

Недочеты, возникнувшие при ремонте тротуара у больницы №24 в Автозаводском районе Нижнего Новгорода, исправят в рамках действующего контракта. Об этом «КП-Нижний Новгород» сообщили в самой больнице.

В 2022-2023 годах в медучреждении на улице Дьяконова проводился капитальный ремонт. В рамках контракта подрядчик проводил и благоустройство прилегающей территории. Как выяснилось, работы были выполнены с нарушениями.

- Подрядчику предъявлены претензии к качеству выполненных работ по благоустройству территории. Контракт с подрядчиком на данный момент продолжает действовать. Поэтому ожидается, что подрядчик исправит некачественно выполненные работы, - сообщили в больнице №24.

Ранее нижегородцы пожаловались в соцсетях на «пляшущую» плитку перед поликлиникой, по которой сложно пройти, не споткнувшись.