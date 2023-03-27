Нижегородцы смогут записать детей в первый класс через «Госуслуги». Фото: Олег ЗОЛОТО

В Нижегородской области родители смогут записать ребенка в первый класс через портал «Госуслуги». Запись на сайте откроется 1 апреля, сообщил в своем телеграм-канале заместитель губернатора Егор Поляков.

Для того, чтобы подать заявление, необходимы паспортные данные родителя, свидетельство о рождении, сведения о регистрации как ребенка, так и заявителя. В случае зачисления ребенка в первый класс придет уведомление в личный кабинет. Позднее оригиналы документов будет необходимо принести в школу.

В первый класс принимают детей в возрасте от 6,5 до 8 лет. Если ребенок младше или старше указанного возраста, то вопрос о зачислении решается в индивидуальном порядке с администрацией школы.