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НовостиОбщество27 марта 2023 11:47

Нижегородцы смогут записать детей в первый класс через госуслуги

Запись на сайте откроется 1 апреля
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
Нижегородцы смогут записать детей в первый класс через «Госуслуги».

Нижегородцы смогут записать детей в первый класс через «Госуслуги».

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Нижегородской области родители смогут записать ребенка в первый класс через портал «Госуслуги». Запись на сайте откроется 1 апреля, сообщил в своем телеграм-канале заместитель губернатора Егор Поляков.

Для того, чтобы подать заявление, необходимы паспортные данные родителя, свидетельство о рождении, сведения о регистрации как ребенка, так и заявителя. В случае зачисления ребенка в первый класс придет уведомление в личный кабинет. Позднее оригиналы документов будет необходимо принести в школу.

В первый класс принимают детей в возрасте от 6,5 до 8 лет. Если ребенок младше или старше указанного возраста, то вопрос о зачислении решается в индивидуальном порядке с администрацией школы.