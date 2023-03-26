На 18% увеличат число бесплатных процедур ЭКО в Нижегородской области в 2023 году

Количество квот на выполнение бесплатного экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) в Нижегородской области возрастет на 18%. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Число квот на выполнение бесплатных процедур экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) возрастет на 18% в Нижегородской области. Количество процедур ЭКО достигнет 1 744, на эти цели планируется потратить 218 миллионов рублей. Об этом сообщает территориальный фонд обязательного медицинского страхования Нижегородской области.

– ЭКО за счет средств фонда ОМС оплачивается с 2013 года. За десять лет в регионе проведена 10 261 процедура ЭКО на сумму около полутора миллиардов рублей, – сообщила директор ТФОМС Светлана Ермолова.

Известно, что в 2022 году по ОМС было выполнено 1478 процедур ЭКО. Эта медицинская процедура считается наиболее эффективным методом борьбы с бесплодием как у супружеских пар, так и у одиноких женщин.

Напомним, что если у пары есть проблемы с наступлением беременности, прежде всего нужно обратиться в поликлинику по месту жительства. Там в рамках ОМС будет проведено обследование на выявление причин бесплодия. Если случай требует лечения с помощью ЭКО, документы и результаты обследования пары передаются в специальную комиссию. Подробнее об условиях, при которых можно сделать ЭКО по полису ОМС в 2023 году, читайте здесь.

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