Мышей заметили в школе № 176 в Нижнем Новгороде. ФОТО: Мой Нижний Новгород

В школе № 176 в Нижнем Новгороде заметили мышей. Соответствующее скандальное видео опубликовали ученики и родители в социальных сетях.

- По школьным коридорам бегают мыши. Также грызуны были замечены в столовой, - сообщается в группе «Мой Нижний Новгород».

На опубликованных кадрах видно, как мыши бегают по коридору школы. Как они там оказались, в школе пока не прокомментировали.

Напомним, ранее мы писали, что с 1 марта в нижегородских школах запретили использование иностранных мессенджеров. Вместо этого педагоги и родители смогут общаться с помощью платформы «Сферум».