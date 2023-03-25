«Девушка, давай говори»: Иностранец приставал к 17-летним девушкам в автобусе в Нижнем Новгороде

Иностранец приставал к 17-летним девушка в автобусе в Нижнем Новгороде. ФОТО: Нижний Новгород. Без цензуры

Крайне неприятная история произошла накануне в маршрутке № 87 в Нижнем Новгороде – здесь неизвестный мужчина домогался 17-летних девушек. Инцидент сняли на видео очевидцы происшествия.

- Во время поездки мужчина решил приобнять студентку, а после всю дорогу пытался ее потрогать. Когда девушки собрались на выход, он схватил одну из них за руку, за что получил пощёчину, - сообщили пассажиры в группе «Нижний Новгород. Без цензуры».- К счастью, за них заступились пассажиры и не дали мужчине выйти за девушками из автобуса.

По мнению очевидцев происшествия, странный пассажир был иностранцем. На опубликованных в социальных сетях кадрах видно, что мужчина всю дорогу снимает девушек на видео и пытается к ним прикоснуться.

- Девушка, а зачем шапка у тебя? Давай говори, - назойливо пристает к студенткам пассажир, пытаясь стянуть с них капюшон.

Так и не сумев это сделать, он стал требовать, чтобы они удалили видеозапись, на которую он попал. Подробности этого происшествия сейчас выясняются.