Крот Метрович стал символом новых станций метро в Нижнем Новгороде. Фото: https://t.me/metroHH

В Нижнем Новгороде выбрали имя для символа строящихся станций метрополитена – им стал крот Метрович. Об этом сообщается в телеграм-канале нижегородской подземки.

Символ нижегородского метро – крот - был представлен в соцсетях метрополитена в конце февраля. Позднее ему решили дать имя, для чего запустили голосование. В результате было выбрано имя Метрович – за него проголосовали 39% респондентов. На втором месте оказался Метроша – это имя выбрали 28%, а за Метрофана проголосовали 18% нижегородцев.

- И это символично, потому что Метрович — это солидно, звучно и ещё так знакомо: сколько их на стройплощадках страны — Петровичей, Иванычей и Андреичей, - прокомментировали в соцсетях нижегородского метрополитена.