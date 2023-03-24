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НовостиОбщество24 марта 2023 9:45

4,8 млрд рублей направят на модернизацию коммунальной инфраструктуры в Нижегородской области

Более 200 километров коммунальных сетей требуют замены
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
4,8 млрд рублей направят на модернизацию коммунальной инфраструктуры в Нижегородской области.

4,8 млрд рублей направят на модернизацию коммунальной инфраструктуры в Нижегородской области.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

4,8 миллиарда рублей направят на модернизацию коммунальной инфраструктуры в Нижегородской области в 2023-2024 годах. Об этом стало известно в ходе заседания комитета по ЖКХ и ТЭК областного Заксобрания, сообщает пресс-служба регионального парламента.

Сама программа модернизации коммунальной инфраструктуры рассчитана до 2030 года. В ближайшие два года планируется провести 31 мероприятие по строительству, реконструкции и капремонту систем отопления, а также 12 мероприятий по водоснабжению и водоотведению.

Всего в Нижегородской области нуждаются в замене более 200 километров сетей холодного водоснабжения и водоотведения, свыше 130 километров тепловых сетей нуждаются в капитальном ремонте. Модернизация коммунальной инфраструктуры позволит повысить качество предоставляемых услуг населению.