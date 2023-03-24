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НовостиОбщество24 марта 2023 7:11

Лукояновскую ЦРБ оштрафовали на 140 тысяч рублей за ДТП со «скорой»

В аварии тяжело травмировался фельдшер
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
Лукояновскую ЦРБ оштрафовали на 140 тысяч рублей за ДТП со «скорой».

Лукояновскую ЦРБ оштрафовали на 140 тысяч рублей за ДТП со «скорой».

Фото: ОПБДД УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области

Лукояновскую центральную районную больницу оштрафовали на 140 тысяч рублей за ДТП с машиной скорой помощи, в котором пострадал фельдшер. Об этом сообщает пресс-служба Гострудинспекции Нижегородской области.

Напомним, авария произошла в октябре прошлого года в Починковском районе. Автомобиль скорой помощи, перевозивший больного, вылетел с дороги и перевернулся. В результате 42-летний фельдшер был госпитализирован с тяжелыми травмами. По данным ГИБДД, у водителя были выявлены признаки опьянения.

- В ходе проведения расследования несчастного случая было установлено несоблюдение требований охраны труда работником, отсутствие надлежащего контроля со стороны должностных лиц и нарушение правил обеспечения работника спецодеждой и другими средствами, - сообщили в Гострудинспекции.

В результате больница была оштрафована по административному правонарушению на 140 тысяч рублей.