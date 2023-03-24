Лукояновскую ЦРБ оштрафовали на 140 тысяч рублей за ДТП со «скорой». Фото: ОПБДД УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области

Лукояновскую центральную районную больницу оштрафовали на 140 тысяч рублей за ДТП с машиной скорой помощи, в котором пострадал фельдшер. Об этом сообщает пресс-служба Гострудинспекции Нижегородской области.

Напомним, авария произошла в октябре прошлого года в Починковском районе. Автомобиль скорой помощи, перевозивший больного, вылетел с дороги и перевернулся. В результате 42-летний фельдшер был госпитализирован с тяжелыми травмами. По данным ГИБДД, у водителя были выявлены признаки опьянения.

- В ходе проведения расследования несчастного случая было установлено несоблюдение требований охраны труда работником, отсутствие надлежащего контроля со стороны должностных лиц и нарушение правил обеспечения работника спецодеждой и другими средствами, - сообщили в Гострудинспекции.

В результате больница была оштрафована по административному правонарушению на 140 тысяч рублей.