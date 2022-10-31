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Происшествия31 октября 2022 5:50

«Скорая», перевозившая пациента, вылетела с дороги и перевернулась в Нижегородской области

«Скорая» с пациентом перевернулась в Починковском районе вечером 30 октября
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
«Скорая», перевозившая пациента, вылетела с дороги и перевернулась в Нижегородской области.

«Скорая», перевозившая пациента, вылетела с дороги и перевернулась в Нижегородской области.

Фото: ОПБДД УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области

В Нижегородской области автомобиль скорой помощи, перевозивший пациента в больницу, попал в ДТП. Медицинская «ГАЗель» вылетела с дороги и перевернулась, сообщает пресс-служба регионального УГИБДД ГУ МВД России.

Инцидент произошел вечером 30 октября около поселка Ужовка Починковского района. Автомобиль скорой помощи с пациентом двигался в сторону Нижнего Новгорода. В какой-то момент водитель не справился с управлением, в результате чего машина улетела в кювет и перевернулась.

- В автомобиле скорой помощи находились водитель, фельдшер и пациент. Все они пострадали и с телесными повреждениями были доставлены в Починковскую ЦРБ, - рассказали в региональном управлении ГИБДД.

Обстоятельства и причина ДТП устанавливается. Не исключено, что машина потеряла управление из-за скользкой дороги. Вчера вечером в Нижегородской области начало подмораживать, поэтому дождь, который шел практически весь день, превратился в снег. Это существенно осложнило дорожную обстановку и привело к росту числа ДТП.

UPD По данным ГИБДД, у водителя "скорой" присутствовали признаки опьянения.

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