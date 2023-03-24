Торги по проекту КРТ улицы Правды в Нижнем Новгороде проведут в апреле. Фото: сайт Минграда

В Нижнем Новгороде в конце апреля будут проведены торги по проекту комплексного развития территории в районе улицы Правды Ленинского района. Об этом со ссылкой на главу минграда Марину Ракову сообщает пресс-служба регионального правительства.

Ранее был представлен мастер-план развития этой территории в границах улиц Правды, Чонгарской и Менделеева. Согласно проектному предложению, планируется застройка части квартала 9, 17 и 21-этажными многоквартирными жилыми домами. Кроме того, планируется построить новый корпус школы №97 на 600 мест.

Всего в этом году на торги будет выставлено шесть территорий в Нижнем Новгороде и области для реализации проектов КРТ – пять в Автозаводском и Ленинском районах и еще один – в Кстове.