Собственникам будут субсидировать расходы по кредитам на восстановление ОКН в Нижегородской области. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Собственникам объектов культурного наследия в Нижегородской области будут субсидировать расходы на уплату процентов по кредитам, взятым на восстановление исторической недвижимости. Об этом стало известно 22 марта в ходе встречи бизнес-сообщества с заместителем губернатора Егором Поляковым, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Всего в обсуждении приняли участие 90 предпринимателей. По словам Егора Полякова, на сегодняшний день в Нижегородской области насчитывается более 3,6 тысячи объектов культурного наследия, и многим из них необходимы реставрация и восстановление. Для того, чтобы простимулировать собственников привести их в порядок, и было принято решение о дополнительных мерах поддержки.

- Планируем субсидировать собственникам процентную ставку по кредитам при восстановлении ОКН, сейчас прорабатываем данный вопрос, - отметил Егор Поляков.

Во время встречи председатель Нижегородского регионального отделения «Деловая Россия», уполномоченный по защите прав предпринимателей в Нижегородской области Павел Солодкий предложил владельцам исторической недвижимости создать свой Клуб, в котором бы проходили регулярные встречи при участии региональных властей и где собственники могли бы обмениваться опытом.