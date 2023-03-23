Проект «Социальный участковый» стартовал в Нижегородской области. Фото: Олег Булыгин

В Нижегородской области стартовал проект «Социальный участковый», реализуемый по инициативе губернатора Глеба Никитина. Проект охватит пять городов: Нижний Новгород, Дзержинск, Арзамас, Богородск и Кстово. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

По словам Глеба Никитина, социальные участковые будут помогать простым нижегородцам решать коммунальные проблемы, помогать претворять в жизнь общественные инициативы, также они будут информировать о культурных мероприятиях и тех или иных мерах поддержки, которые могут получить граждане. Но основным направлением работы станет поддержка семей военнослужащих, находящихся на СВО.

- Социальный участковый находится посередине между жителями и властью. С одной стороны, это человек, который может в качестве делегата, представителя пойти в муниципалитет или региональный орган власти и обратиться за решением какой-то проблемы. А, с другой стороны, он доносит позицию людям, рассказывает о дополнительных возможностях, - пояснил Глеб Никитин.

Зоной ответственности социального участкового станет многоквартирный дом, двор или квартал частного сектора. Активист должен быть общительным человеком и знать соседей на своей территории.

22 марта в Доме народного единства состоялась установочная сессия для социальных участковых – их будут обучать и специально готовить к этой общественной работе. На эту роль выбирали активных нижегородцев, отбор проходил при участии лидеров общественных организаций, территориального общественного самоуправления.

Вопросы относительно проекта «Социальный участковый» можно задать по телефону информационного центра 8-800-551-08-54. Его специалисты также могут рассказать, как стать социальным участковым. Линий работает без выходных с 9.00 до 20.00.