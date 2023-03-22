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НовостиОбщество22 марта 2023 20:06

Экс-главе Заволжья направлено предостережение из-за строительства коттеджа на месте старинного дома в Городце

Постройка была признана самовольной и подлежащей сносу
Валерия МУРОМЦЕВА
На месте старинного дома построили современный особняк.

На месте старинного дома построили современный особняк.

Фото: Яндекс. Карты

Экс-главе Заволжья Владимиру Румянцеву направлено предостережение о недопустимости нарушения требований законодательства об охране ОКН. Причиной тому стал современный особняк, который он построил в Городце на месте старинного дома. Постройка была признана самовольной и подлежащей демонтажу, сообщили в управлении госохраны ОКН Нижегородской области.

Напомним, речь идет о доме №3 в переулке Шевченко, который находился в охранной зоне расположенных рядом объектов культурного наследия. По закону этот дом нельзя было перестроить на другой: необходимо было соблюдать высоту, этажность и тому подобные параметры. Однако вместо дома 19 века здесь возвели современный двухэтажный коттедж из красного кирпича.

- Объемно-пространственные характеристики и габариты строящегося дома визуально отличаются от габаритов ранее расположенного на этом участке дома. Фактически происходит не реконструкция старого здания, а строительство нового, - отмечают в управлении госохраны ОКН.

В результате бывшему чиновнику было направлено предостережение, а в администрацию Городецкого района – уведомление о выявлении самовольной постройки для решения вопроса о ее демонтаже.