Режим ЧС ввели в районе Дома Бурмистровых на улице Ильинской в Нижнем Новгороде. Фото: Яндекс.Карты

Режим чрезвычайной ситуации ввели городские власти в районе усадьбы Бурмистровых в центре Нижнего Новгорода. Соответствующее постановление опубликовано на сайте мэрии.

Согласно документу, особый режим введен на улице Ильинской, 55 (литеры А и В) с 7 февраля. Зона ЧС охватывает площадь более 1,4 тысячи квадратных метров и должна быть огорожена по периметру сигнальной лентой. Управлению госохраны ОКН рекомендовано вести постоянный мониторинг за состоянием старинного особняка.

Несколько дней назад сообщалось, что усадьбу Бурмистровых на Ильинской начали разбирать. Здание, являвшееся ценным объектом градостроительной среды, было признано аварийным. Поэтому экспертный совет при минграде Нижегородской области согласился с разбором его конструкций при последующей реконструкции здания.