Усадьбу Бурмистровых начали разбирать в Нижнем Новгороде ФОТО: Яндекс.Панорамы

Здание усадьбы Бурмистровых на улице Ильинской, 55 А, начали разбирать в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в управлении государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области.

В управлении отмечают, что здание, являвшееся ценным объектом градостроительной среды, было признано аварийным. Поэтому экспертный совет при минграде Нижегородской области согласился с разбором его конструкций при последующей реконструкции здания.

Однако на сегодняшний день проект реконструкции объекта в управление не поступал.

Отметим, второе здание усадьбы – «Дворовый флигель» по улице Ильинской, 55 В, признан объектом культурного наследия регионального значения.

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