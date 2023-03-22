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НовостиОбщество22 марта 2023 14:24

Почтовый съезд в Нижнем Новгороде благоустроят почти за 35 млн рублей

Средства на это будут выделены из городского бюджета
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
Почтовый съезд в Нижнем Новгороде благоустроят почти за 35 млн рублей.

Почтовый съезд в Нижнем Новгороде благоустроят почти за 35 млн рублей.

Фото: Иван ВИСЛОВ

На благоустройство территории Почтового съезда в центре Нижнего Новгорода направят почти 35 миллионов рублей. Об этом говорится в документах на сайте госзакупок.

Согласно документации, благоустройству подлежит сквер возле храма в переулке Крутом. Подрядчику предстоит вырубить аварийные и старые деревья, сделать покрытие дорожек и тротуаров, смонтировать освещение, установить скамейки и урны, а также провести озеленение указанной территории.

Администрация уже определила подрядчика, который займется благоустройством в ближайшее время. Работы должны быть завершены в срок до 15 июля. Источник финансирования – городской бюджет в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».