Почтовый съезд в Нижнем Новгороде благоустроят почти за 35 млн рублей. Фото: Иван ВИСЛОВ

На благоустройство территории Почтового съезда в центре Нижнего Новгорода направят почти 35 миллионов рублей. Об этом говорится в документах на сайте госзакупок.

Согласно документации, благоустройству подлежит сквер возле храма в переулке Крутом. Подрядчику предстоит вырубить аварийные и старые деревья, сделать покрытие дорожек и тротуаров, смонтировать освещение, установить скамейки и урны, а также провести озеленение указанной территории.

Администрация уже определила подрядчика, который займется благоустройством в ближайшее время. Работы должны быть завершены в срок до 15 июля. Источник финансирования – городской бюджет в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».