Заболеваемость ОРВИ в Нижегородской области упала ниже эпидпорога

У заболевших нижегородцев наблюдается преимущественно вирус гриппа В. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом в Нижегородской области опустился ниже эпидемического порога. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Согласно информации, с 13 по 19 марта нижегородцы чаще были подвержены вирусам не гриппозной этиологии. Речь идет о парагриппе, сезонном коронавирусе, риновирусах и РС-вирусах. Их доля в общей циркуляции составляет 56%.

Кроме этого, доля вирусов гриппа, выделяемых от больных, также сократилась. Она снизилась до 44%. У заболевших нижегородцев наблюдается преимущественно вирус гриппа В.

– Всего за прошедшую неделю зарегистрировано 1739 случаев COVID-19, что на 3,6% больше, чем за предыдущую неделю, – подчеркнули в ведомстве. – Преобладают, в основном, геноварианты штамма «Омикрон».

В настоящее время частично или полностью учебный и воспитательный процессы приостановлены в 1,8% детских садиков и школ. Тем временем специалисты призывают родителей не отправлять детей с кашлем, больным горлом или температурой в школу и детский сад, а также не водить на занятия в кружки и секции.

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