Субсидируемые авиарейсы из Нижнего Новгорода в Томск и Петрозаводск запустят в 2023 году. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Субсидируемые авиарейсы из Нижнего Новгорода в Томск и Петрозаводск запустят в 2023 году. Об этом сообщается на сайте Росавиации.

Федеральное агентство воздушного транспорта опубликовало перечень авиаперевозчиков, которым будут предоставляться субсидии из федерального бюджета на перевозки по определенным направлениям в этом году. Количество субсидируемых направлений авиаперевозок было увеличено до 303. В числе 26 новых направлений, включенных в программу, оказались два из Нижнего Новгорода – в Томск и Петрозаводск.

Согласно документации, выполнять рейсы Нижний Новгород – Томск будет АО «ЮВТ АЭРО» на 50-местном самолете дважды в неделю. Из Нижнего Новгорода в Петрозаводск можно будет также улететь дважды в неделю – маршрут будет обслуживать авиакомпания «Икар». Самолета в Петрозаводск начнут курсировать с 1 мая, в Томск – с 1 июня. Субсидируемые перевозки будут осуществляться до конца 2023 года.