Останки участников народного ополчения хранятся в храме-часовне в Нижнем Новгороде

Фото: сайт Нижегородской Митрополии Русской Православной Церкви.

Останки участников народного ополчения хранятся в храме-часовне в честь святителя Николая Чудотворца, расположенного на улице Пожарского в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается на сайте Нижегородской епархии.

– На этом месте в начале XVII века стояла церковь. Вокруг храма формировалось и кладбище, на котором, по свидетельству археологов, были погребены как знатные нижегородцы, так и простые жители города. По преданию, именно здесь, напротив Никольской башни кремля, тела ратников, освобождавших Москву в 1612 году, и скончавшихся от ран на поле той битвы, предавались христианскому захоронению, – сообщает пресс-служба Нижегородской Митрополии Русской Православной Церкви.

Однако в прошлом столетии церковь разобрали, а новый храм заложили лишь в 2013 году. Останки нижегородцев были перезахоронены в новом храме-часовне уже в 2014 году.

– Теперь славные сыновья и дочери земли Нижегородской обрели покой под сводами вновь выстроенного храма в честь святителя и чудотворца Николая, – добавили в епархии.

Работает храм-часовня ежедневно до 18:00, открытие в субботу с 08:00, в другие дни – с 09:00. По четвергам в 12:00 можно посетить молебен святителю Николаю Чудотворцу. По субботам с 08:30 идет божественная литургия, панихида.

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