Коттедж, построенный на месте старинного дома в Городце, признан незаконным. Фото: Яндекс. Карты

Управление госохраны объектов культурного наследия Нижегородской области признало самовольной постройкой коттедж, возведенный на месте старинного дома в Городце. Об этом «Комсомолке» сообщили в ведомстве.

Речь идет о доме №3 в переулке Шевченко в Городце, который находится в границах защитных зон двух ОКН регионального значения – дома Городецкого Совета рабочих и дома Н.И. Польского. Закон запрещает возведение в таких зонах объектов капитального строительства, если были изменены их параметры – высота, этажность или площадь. Однако это не помешало собственнику снести старый аварийный дом, а на его месте построить современный кирпичный коттедж на бетонном фундаменте.

- Объемно-пространственные характеристики и габариты строящегося дома визуально отличаются от габаритов ранее расположенного на этом участке дома. Фактически происходит не реконструкция старого здания, а строительство нового, - констатировали в управлении госохраны ОКН.

В результате ведомство направило в местную администрацию уведомление для решения вопроса о демонтаже новостроя. Предостережение на этот счет было выслано и собственнику здания.