13-летний Влад Мешалкин пропал на Бору 20 марта

Влад Мешалкин ФОТО: ПСО «ВолонтерНН»

13-летний Влад Мешалкин из поселка Большое Пикино города Бор пропал 20 марта. В 9.00 мальчик ушел из дома по улице Полевой, сел в автобус 229 и не вернулся. Об этом сообщают представители поисково-спасательного отряда «ВолонтерНН».

Приметы Влада: рост 165 сантиметров, худощавое телосложение, светло-русые волосы, светло-серые глаза. Мальчик был одет в красную куртку с капюшоном, серую шапку, камуфляжные флисовые штаны, чёрные ботинки. Уходя из дома, он взял с собой чёрный рюкзак и белый пакет.

– Если у вас есть какая-либо информация о местонахождении Влада Мешалкина, пожалуйста, позвоните на горячую линию отряда ПСО «Волонтер»: 8-(831) 291-51-51, – просят спасатели.

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