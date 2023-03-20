Завод автокомпонентов планируют открыть в Автозаводском районе. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Завод автокомпонентов планируют построить на окраине Нижнего Новгорода. Его планируют разместить в микрорайоне Доскино Автозаводского района. Об этом сообщает Корпорация развития Нижегородской области.

Согласно информации, инвестор хочет вложить в этот комплекс 75 млн рублей. Проект будет реализован в ближайшие семь лет, новый завод даст городу 50 новых рабочих мест.

На предприятии планируют производить комплектующие для автомобильных сидений и замков. Объем производства составит 7500 единиц готовой продукции в месяц. Еще одним направлением работы станет переоборудование транспорта под спецтехнику.

- Мы стремимся поддерживать инвестпроекты с различным объемом инвестиций и по разным направлениям деятельности. Это проекты не только представителей крупного бизнеса, но и субъектов малого и среднего предпринимательства, - отметил директор Корпорации развития Нижегородской области Игорь Ищенко.