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НовостиЭкономика20 марта 2023 15:09

Завод автокомпонентов планируют открыть в Автозаводском районе

Комплекс построят в Доскине
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
Завод автокомпонентов планируют открыть в Автозаводском районе.

Завод автокомпонентов планируют открыть в Автозаводском районе.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Завод автокомпонентов планируют построить на окраине Нижнего Новгорода. Его планируют разместить в микрорайоне Доскино Автозаводского района. Об этом сообщает Корпорация развития Нижегородской области.

Согласно информации, инвестор хочет вложить в этот комплекс 75 млн рублей. Проект будет реализован в ближайшие семь лет, новый завод даст городу 50 новых рабочих мест.

На предприятии планируют производить комплектующие для автомобильных сидений и замков. Объем производства составит 7500 единиц готовой продукции в месяц. Еще одним направлением работы станет переоборудование транспорта под спецтехнику.

- Мы стремимся поддерживать инвестпроекты с различным объемом инвестиций и по разным направлениям деятельности. Это проекты не только представителей крупного бизнеса, но и субъектов малого и среднего предпринимательства, - отметил директор Корпорации развития Нижегородской области Игорь Ищенко.