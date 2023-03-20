Движение большегрузов ограничат в Нижегородской области с 1 по 30 апреля. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Нижегородской области вводятся ограничения для передвижения большегрузов с нагрузкой на ось 6 тонн и выше. Такая мера принимается ежегодно в период весенней распутицы во избежание повреждения дорожного полотна, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Ограничения вводятся на 69% дорог Нижегородской области – в общей сложности проезд будет запрещен на 1363 участках дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения. А вот на ряде участков, напротив, было решено не вводить никаких ограничений в связи с отсутствием альтернативных маршрутов. В частности, это дороги Ряжск - Касимов - Муром, Нижний Новгород - Шахунья - Киров, Владимир - Муром - Арзамас, Нижний Новгород - Саратов - Вад, Выкса - Вознесенское - Сатис и дорога, ведущая от Дзержинска к обходу Нижнего Новгорода.

Ограничения на проезд большегрузов не касаются международных или автобусных перевозок, транспортировки продовольствия и лекарства, животных, топлива, почты, дорожной техники и строительных материалов. Фуры с данными грузами могут по-прежнему беспрепятственно ездить по всем без исключениям дорогам Нижегородской области.