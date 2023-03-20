Нижний Новгород
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в Нижнем НовгородеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в Нижнем НовгородеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Нижний Новгород
+2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество20 марта 2023 9:30

Сотрудники АО «Теплоэнерго» получили награды в честь Дня работников ЖКХ

Наградами разного уровня отмечены 22 сотрудника компании
Сотрудники АО «Теплоэнерго» получили награды в честь Дня работников ЖКХ

Сотрудники АО «Теплоэнерго» получили награды в честь Дня работников ЖКХ

В честь профессионального праздника - Дня работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства наградами разного уровня отмечены 22 сотрудника АО «Теплоэнерго». Девять из них удостоены наград Нижегородской области.

Поздравляя работников ЖКХ от имени губернатора Нижегородской области Глеба Никитина с профессиональным праздником заместитель председателя регионального правительства Вячеслав Горев отметил, что в регионе ведется большая работа по обновлению сферы жизнеобеспечения.

«Трудно переоценить деятельность работников жилищно-коммунального хозяйства. От них зависит и тепло, и водоснабжение, и газ, и порядок в наших дворах. Сейчас перед отраслью стоят амбициозные задачи, связанные с кардинальным обновлением инфраструктуры по теплу и водоснабжению. Нижегородская область – один из немногих регионов, который активно задействует для этого федеральную поддержку. Правительственная комиссия сформировала и утвердила программу модернизации коммунальной инфраструктуры на 2023-2024 год», - заявил Вячеслав Горев.

Почетным дипломом Губернатора Нижегородской области в честь Дня работников ЖКХ награжден Алексей Ананьев – начальник РТС «Нижегородский», Благодарность Губернатора Нижегородской области получил Алексей Барахтанов - заместитель главного инженера РТС «Нагорный». Почетная грамота министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской области вручена Владимиру Уткину - заместителю начальника службы тепловой автоматики и измерений. Нижегородская областная организация Общероссийского профессионального союза работников жизнеобеспечения инициировала награждение Благодарственным письмом Законодательного Собрания Нижегородской области ведущего специалиста отдела правового сопровождения имущественных и земельных отношений Натальи Брыкаловой.

Благодарственными письмами Правительства Нижегородской области награждены мастер участка РТС «Нижегородский» Александр Мигалов, электрогазосварщик, занятый на резке и ручной сварке 5 разряда РТС «Нижегородский» Андрей Генкин, слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов 5 разряда РТС «Нижегородский» Станислав Харитонов, слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей 5 разряда РТС «Нижегородский» Илья Вечканов и водитель АРТК Артем Зайцев.

Наградами разного уровня отмечены 22 сотрудника компании

Наградами разного уровня отмечены 22 сотрудника компании

Генеральный директор АО «Теплоэнерго» Илья Халтурин, поздравляя награжденных сотрудников предприятия, поблагодарил их за большую и ответственную работу, которую они делают каждый день, чтобы в домах нижегородцев было тепло и комфортно.

«Развитие жилищно-коммунальных предприятий и отрасли в целом возможно только благодаря тому, что есть вы - профессионалы, болеющие душой за свою работу, ответственные и добросовестные, которые каждый день создают привычный нижегородцам комфорт. Хочу поздравить вас с профессиональным праздником и пожелать, конечно же, здоровья и чтобы в ваших домах и в душах было всегда тепло. Пусть нас всех сопровождает исключительно положительное настроение и нацеленность на большие смелые проекты. Я абсолютно уверен, результат не заставит себя ждать», - подчеркнул Илья Халтурин.

От имени депутатского корпуса сотрудников АО «Теплоэнерго» и АО «Нижегородский водоканал» также поздравил заместитель председателя городской Думы Нижнего Новгорода Владимир Тарасов.

«Сотрудники АО «Теплоэнерго» и АО «Нижегородский водоканал» достигли значительных успехов в модернизации коммунальных сетей города. Сегодня благодаря вашей слаженной и масштабной работе все нижегородцы своевременно получают тепло и качественное водоснабжение, а количество аварийных ситуаций сведено к минимуму», - сказал Владимир Тарасов.

Фото: АО «Теплоэнерго»