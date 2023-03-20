Сотрудники АО «Теплоэнерго» получили награды в честь Дня работников ЖКХ

В честь профессионального праздника - Дня работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства наградами разного уровня отмечены 22 сотрудника АО «Теплоэнерго». Девять из них удостоены наград Нижегородской области.

Поздравляя работников ЖКХ от имени губернатора Нижегородской области Глеба Никитина с профессиональным праздником заместитель председателя регионального правительства Вячеслав Горев отметил, что в регионе ведется большая работа по обновлению сферы жизнеобеспечения.

«Трудно переоценить деятельность работников жилищно-коммунального хозяйства. От них зависит и тепло, и водоснабжение, и газ, и порядок в наших дворах. Сейчас перед отраслью стоят амбициозные задачи, связанные с кардинальным обновлением инфраструктуры по теплу и водоснабжению. Нижегородская область – один из немногих регионов, который активно задействует для этого федеральную поддержку. Правительственная комиссия сформировала и утвердила программу модернизации коммунальной инфраструктуры на 2023-2024 год», - заявил Вячеслав Горев.

Почетным дипломом Губернатора Нижегородской области в честь Дня работников ЖКХ награжден Алексей Ананьев – начальник РТС «Нижегородский», Благодарность Губернатора Нижегородской области получил Алексей Барахтанов - заместитель главного инженера РТС «Нагорный». Почетная грамота министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской области вручена Владимиру Уткину - заместителю начальника службы тепловой автоматики и измерений. Нижегородская областная организация Общероссийского профессионального союза работников жизнеобеспечения инициировала награждение Благодарственным письмом Законодательного Собрания Нижегородской области ведущего специалиста отдела правового сопровождения имущественных и земельных отношений Натальи Брыкаловой.

Благодарственными письмами Правительства Нижегородской области награждены мастер участка РТС «Нижегородский» Александр Мигалов, электрогазосварщик, занятый на резке и ручной сварке 5 разряда РТС «Нижегородский» Андрей Генкин, слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов 5 разряда РТС «Нижегородский» Станислав Харитонов, слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей 5 разряда РТС «Нижегородский» Илья Вечканов и водитель АРТК Артем Зайцев.

Наградами разного уровня отмечены 22 сотрудника компании

Генеральный директор АО «Теплоэнерго» Илья Халтурин, поздравляя награжденных сотрудников предприятия, поблагодарил их за большую и ответственную работу, которую они делают каждый день, чтобы в домах нижегородцев было тепло и комфортно.

«Развитие жилищно-коммунальных предприятий и отрасли в целом возможно только благодаря тому, что есть вы - профессионалы, болеющие душой за свою работу, ответственные и добросовестные, которые каждый день создают привычный нижегородцам комфорт. Хочу поздравить вас с профессиональным праздником и пожелать, конечно же, здоровья и чтобы в ваших домах и в душах было всегда тепло. Пусть нас всех сопровождает исключительно положительное настроение и нацеленность на большие смелые проекты. Я абсолютно уверен, результат не заставит себя ждать», - подчеркнул Илья Халтурин.

От имени депутатского корпуса сотрудников АО «Теплоэнерго» и АО «Нижегородский водоканал» также поздравил заместитель председателя городской Думы Нижнего Новгорода Владимир Тарасов.

«Сотрудники АО «Теплоэнерго» и АО «Нижегородский водоканал» достигли значительных успехов в модернизации коммунальных сетей города. Сегодня благодаря вашей слаженной и масштабной работе все нижегородцы своевременно получают тепло и качественное водоснабжение, а количество аварийных ситуаций сведено к минимуму», - сказал Владимир Тарасов.

Фото: АО «Теплоэнерго»