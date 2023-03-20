Нижегородские участники СВО выступили против строительства кладбища под Балахной ФОТО: сообщество ВКонтакте «Типичный Нижний Новгород»

Участники специальной военной операции из Балахнинского района выступили против строительства нового кладбища. Обращение военнослужащих к администрации Балахны и губернатору Нижегородской области опубликовано в сообществе ВКонтакте «Типичный Нижний Новгород».

Планировалось, что кладбище в 40 гектаров построят в районе деревни Ватагино.

– Мы как защитники Родины против этого строительства вместе с балахнинцами. Мы против губительства края, в котором выросли мы и будут расти наши дети. Мы должны вернуться домой, где не будет стоять крестов, – говорят участники СВО.

В администрации Балахнинского района «Комсомолке» сообщили, что в настоящее время работы по организации кладбища поблизости деревни Ватагино не ведутся. Сроки проведения работ также не установлены.

Отметим, реализация кладбища должна была быть завершена еще к 2006 году. А год назад жители района говорили о необходимости поиска участка под кладбище.

– Выбранная площадка соответствует всем необходимым природно-климатическим и гидрогеологическим характеристикам для размещения такого объекта и удалена от населенных пунктов, в том числе обеспечено и нормативное удаление от деревни Ватагино, которое соответствует 0,5км, – добавили в районной администрации.

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