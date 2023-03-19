Мэр Нижнего Новгорода поздравил сотрудников ЖКХ с профессиональным праздником Фото: Мария ЛЕНЦ

Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев поздравил с профессиональным праздником сотрудников жилищно-коммунального хозяйства. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

– Хочу поздравить всех, кто трудится каждый день, чтобы наши городские улицы были чистыми, светлыми и безопасными, чтобы в домах было комфортно и уютно, чтобы мы могли пользоваться водой, электричеством и другими коммунальными услугами без перебоев, – говорит Юрий Шалабаев.

Мэр отмечает, что без дворников, водопроводчиков, слесарей и других сотрудников сферы ЖКХ город не смог бы работать как слаженная функциональная система. Да, от этих людей профессия требует множества усилий, терпения и, конечно, умения работать в сложных ситуациях, порой круглыми сутками.

Юрий Шалабаев благодарит за любовь к труду и профессионализм всех сотрудников сферы ЖКХ.

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