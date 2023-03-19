Нижегородская прокуратура организовала проверку из-за задержки авиарейсов в Сочи Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Приволжская транспортная прокуратура организовала проверку из-за задержки авиарейсов в Сочи. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Рейсы авиакомпаний «Икар», «Победа», «Северный ветер» и «Smartavia» в международных аэропортах Нижнего Новгорода, Самары, Казани и Уфы задержали на длительное время. Это было связано с плохими погодными условиями в аэропорту Сочи и переносом вылета из-за позднего прибытия самолетов других рейсов.

Соблюдение прав пассажиров в аэропортах проверяют Куйбышевский, Нижегородский, Татарский и Уфимский транспортные прокуроры.

Сотрудники Приволжской транспортной прокуратуры держат ситуацию на контроле.

Еще больше оперативных новостей смотрите в наших группах и подписывайтесь!

- вконтакте

- одноклассники

- телеграм-канал

- Канал в яндекс-дзен