Нижегородское кладбище «Сортировочное» благоустроят за 26,6 млн рублей Фото: Михаил ФРОЛОВ

Муниципальное кладбище «Сортировочное» в Нижнем Новгороде планируют благоустроить за 26,6 млн рублей. О том, какие именно работы будут проведены, сообщается на сайте госзакупок.

Планировка участка на кладбище обойдется в 3,46 млн рублей. Средства бюджета Нижнего Новгорода будут выделены на расчистку территории и уборку растительности.

Кроме того, 9,7 млн рублей будут направлены из бюджета города на ограждение территории для погребения умерших.

Устройство межквартальных дорожек на муниципальном кладбище «Сортировочное» обойдется городскому бюджету в 13,4 млн рублей.

Подать заявки на выполнение каждого проекта можно до 24 марта. Уже 28 марта будет определен подрядчик.

Работы по контрактам должны быть завершены до 31 декабря 2023 года.

Еще больше оперативных новостей смотрите в наших группах и подписывайтесь!

- вконтакте

- одноклассники

- телеграм-канал

- Канал в яндекс-дзен