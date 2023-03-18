16-летняя Лиза Кряжева пропала в Семенове 17 марта. Фото: поисково-спасательный отряд «Волонтер».

16-летняя Лиза Кряжева пропала в городе Семенов Нижегородской области 17 марта. Об этом сообщают представители поисково-спасательного отряда «Волонтер».

По данным поисковиков, в пятницу около 21:00 девушка ушла из общежития техникума, который расположен на улице Чернышевского. Однако обратно она так и не вернулась.

Приметы пропавшей: рост 150 сантиметров, среднее телосложение, светлые короткие волосы, выбритые по бокам, и светлые глаза. У девушки имеются шрам на переносице и царапина под левой бровью.

В день исчезновения Лиза была одета в фиолетовую куртку, брюки в тёмно-зелёную мелкую клетку, а также светлые высокие кроссовки. Сообщается, что при себе девушка имела телефон.

- Если у вас есть какая-либо информация о местонахождении этого человека, пожалуйста, позвоните на горячую линию отряда ПСО «Волонтер» 8-(831) 291-51-51 или инфоргу поиска: +7-950-605-40-76 Ольга (Фиона) - пишут волонтеры отряда.