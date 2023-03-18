Около 5% нижегородцев ездят «зайцами» в общественном транспорте. Фото: Евгения ГУСЕВА

Около 5% нижегородцев не платят за проезд в общественном транспорте. Об этом рассказал руководитель компании ООО «Ситикард» Юрий Рябиков в ходе заседания комиссии гордумы постоянной комиссии по транспорту и дорожному хозяйству.

По словам Юрия Рябикова, проблемы с безбилетниками все еще остаются. В конце 2022 года были приняты изменения в КоАП, но некоторые порядки так и не были утверждены. Так, протоколы о безбилетном проезде в общественном транспорте все еще не составляются. Более того, у контролеров даже нет полномочий на задержание «зайцев».

- Гражданин, конечно, должен предъявлять документ контролёру. Но если у него нет желания его предъявлять, он может не предъявлять. И контролёр даже задержать этого гражданина не может, - подчеркнул руководитель компании ООО «Ситикард».

Так, Юрий Рябиков предложил сопровождать работу контролеров представителями органов правопорядка. В таком случае, правоохранители смогут устанавливать личность правонарушителя и выписать ему штраф.