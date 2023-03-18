Ярмарки вакансий и учебных рабочих мест пройдут в Нижегородской области с 20 марта. Фото: Евгения ГУСЕВА

Ярмарки вакансий и учебных рабочих мест будут проходить в Нижегородской области с 20 марта. Об этом сообщает управление по труду и занятости населения по региону.

Мероприятия пройдут в отделениях центра занятости Нижегородской области. Так, 20 марта встреча состоится в Богородском отделении. Она будет проходить с 10:00 до 12:00.

Следующие встречи состоятся уже 22 марта. В Воскресенском отделении мероприятие будет проходить с 9:00 до 11:00, а в Воротынском, Борском, Лысковском и Большемурашкинском отделениях - с 9:00 до 12:00. Также мероприятия запланированы в Княгининском и Уренском отделениях с 10:00 до 12:00.

В этот же день ярмарки пройдут в Кстовском филиале, в центре допобразования «Дом Москвы» в Балахне, в Выксунском бизнес-инкубаторе, а также в Ардатовском, Городецком, Саровском, Ветлужском, Шахунском, Тоншаевском отделениях – с 14:00 до 16:00. Также мероприятие запланировано в Навашине с 10:00 до 17:00.

Следующие ярмарки вакансий состоятся 23 марта в Вачском и Пильнинском отделениях с 10:00 до 12:00. И последняя ярмарка пройдёт 24 марта в Дальнеконстантиновском отделении также с 10:00 до 12:00.

На мероприятие приглашаются как работодатели, так и соискатели, зарегистрированные в службе занятости. Нижегородцам расскажут о вакансиях предприятий и их специфике.