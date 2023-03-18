В честь воссоединения Крыма с Россией на нижегородской телебашне включат праздничную иллюминацию. ФОТО: Филиал РТРС «Нижегородский ОРТПЦ».

Главную телебашню Нижегородской области украсит архитектурно-художественная подсветка в честь воссоединения Крыма с Россией, 18 марта. Об этом сообщает региональный радиотелевизионный передающий центр.

Праздничной иллюминацией нижегородцы смогут насладиться с наступлением темного времени суток. Она будет радовать жителей города с 19:00 до 22:00. Ее украсит динамическая световая композиция в цветах российского триколора.

Примечательно, что праздничная иллюминация также украсит телебашни в Брянске, Казани, Костроме, Ростове-на-Дону, Самаре, Саратове и других городах.