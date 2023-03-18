Нижний Новгород
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в Нижнем НовгородеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в Нижнем НовгородеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Нижний Новгород
+2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество18 марта 2023 7:48

В честь воссоединения Крыма с Россией на нижегородской телебашне включат праздничную иллюминацию

Она будет радовать жителей города с 19:00 до 22:00
Полина ШИБАЛКИНА
В честь воссоединения Крыма с Россией на нижегородской телебашне включат праздничную иллюминацию. ФОТО: Филиал РТРС «Нижегородский ОРТПЦ».

В честь воссоединения Крыма с Россией на нижегородской телебашне включат праздничную иллюминацию. ФОТО: Филиал РТРС «Нижегородский ОРТПЦ».

Главную телебашню Нижегородской области украсит архитектурно-художественная подсветка в честь воссоединения Крыма с Россией, 18 марта. Об этом сообщает региональный радиотелевизионный передающий центр.

Праздничной иллюминацией нижегородцы смогут насладиться с наступлением темного времени суток. Она будет радовать жителей города с 19:00 до 22:00. Ее украсит динамическая световая композиция в цветах российского триколора.

Примечательно, что праздничная иллюминация также украсит телебашни в Брянске, Казани, Костроме, Ростове-на-Дону, Самаре, Саратове и других городах.